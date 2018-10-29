Пентагон опроверг данные о применении коалицией зарядов с белым фосфором в Сирии

29.10.2018 22:39



В Пентагоне опровергли сообщения, которые распространило сирийское агентство SANA, о том, что коалиция нанесла авиаудары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор зарядами, содержащими белый фосфор, применение которого запрещено во всем мире, пишет ТАСС. Вместе с тем, в связи с данным фактом, сирийская сторона обратилась в ООН для инициирования расследования этого инцидента, в результате которого пострадали мирные сирийские граждане. Также, Сирия требует, чтобы силы коалиции, которые незаконно находятся на территории страны, покинули ее пределы.