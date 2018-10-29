Выход США из ДРСМД будет иметь серьезные последствия для Европы

29.10.2018 21:13



Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что если США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то Европа, в первую очередь, ощутит последствия этого решения, пишет РИА Новости. Также, в Европе должны понимать все риски размещения на своей территории ракет данного типа. По мнению министра обороны России, необходимо серьезно и всесторонне обсудить данный шаг США на встречах глав ЕС и НАТО.