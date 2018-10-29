К зданию редакции "Новой газеты" подкинули овец в жилетках "Пресса"

29.10.2018 22:24



К зданию редакции "Новой газеты", которое находится в Потаповском переулке в Москве, привезли девять овец одетых в жилетки с надписью "Пресса", пишет Интерфакс. Животные находятся в клетках, которые неизвестные оставили возле здания. Как сообщил представитель пресс-службы московского МВД, по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее, в редакцию присылали похоронный венок и баранью голову, а также конверт, в котором обнаружился белый порошок, оказавшийся безвредным.