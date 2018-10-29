Арестован директор цирка, где львица напала на маленькую девочку

29.10.2018 21:58



Задержан директор передвижного цирка, в котором во время представления на маленькую девочку напала львица, пишет РИА Новости. Инцидент произошло в селе Успенском в Краснодарском крае. В настоящий момент решается вопрос о заключении директора цирка под стражу. Тем не менее, по данным заместителя главы Успенского района Татьяны Никифоровой, все необходимые документы для проведения представлений подобного типа у цирка были.

Известно, что пострадавшую девочку уже прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Собственный источник телеканала "360", который близко знаком с данной ситуацией, сообщает, что девочка пострадала в результате того, что ее мать, которая вместе с ней смотрела представление, разрешила ребенку подойти к ограждающей сетке и размахивать флажком, что спровоцировало нападение львицы.