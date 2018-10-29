Росстат сообщил о снижении рождаемости в России на 5,2%

29.10.2018 18:30



Показатель рождаемости за текущий год снизился на 5,2% в сравнении с 2017 годом, сообщает RT. Данные показатели представлены на сайте Росстата. Также на 8% уменьшилось количество заключённых браков, в то время как количество разводов повысилось. Показатель смертности, в свою очередь, увеличился, что негативно отразилось на значениях естественного прироста (убыли) населения. По данным Росстата, население России за 2018 год уменьшилось на 173 тыс. человек.