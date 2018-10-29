В ДНР заявили, что ВСУ применили боевой беспилотник у Донецка

29.10.2018 17:50



Украинская сторона применила беспилотный аппарат, снаряжённый зажигательными боеприпасами на территории Донецка, сообщают РИА новости. «Беспилотник» скинул зажигательные снаряды на Старомихайловку, населённый пункт вблизи Донецка. Сгорел жилой дом. Жертв среди населения нет. Чрезвычайные службы Донецка сработали слаженно и оперативно. Ведутся разбирательства по поводу нарушения режима прекращения огня.