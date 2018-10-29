Россиян на борту потерпевшего крушение Боинга не было

29.10.2018 10:21



Согласно предварительным данным, граждан России в потерпевшем крушении Боинге не было, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из посольства России в Джакарте. Местные СМИ, по его словам, обнародовали неофициальные списки, в которых называются имена пассажиров и членов экипажа. Сотрудники российского посольства изучили эти списки, в результате чего был сделан вывод о том, что россиян в самолете не было.