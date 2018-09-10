В Тихоокеанском желобе обнаружили неизвестных науке рыб

10.09.2018 23:58



Команда в составе 40 ученых из семнадцати разных стран, в том числе д-ра Алана Джеймисона и доктора Томаса Линли из Ньюкаслского университета (Великобритания) обнаружила 3 новых вида рыб, обитающих на глубине 8000 м. Данное открытие было сделано во время исследования Перуанско-Чилийского желоба (или Атакамский желоб - глубоководная впадина в Тихом океане).

Глубоководные рыбы приспособились к жизни в воде, которая постоянно темна и холодна, и к высокому давлению. Длина каждой рыбы составляет почти 30 см. Их тело полупрозрачное и студенистое, а единственная кость очень маленькая и расположена во внутреннем ухе, помогающем ориентироваться в пространстве.

Исследователи заметили, что форма у рыб не совсем типична для обитателей океанских глубин. У них нет больших острых зубов и жутких выпученных глаз.

По словам д-ра Томаса Линли, эти необычные рыбы выглядят так, будто улыбаются и играют в плавание.

Прежде неизвестные науке рыбы (принадлежат семейству Liparidae) получили неофициальное название "Атакамские морские слизни". Научные специалисты временно назвали их: розовая, голубая и фиолетовая. Но этих обитателей морских глубин еще будут изучать более тщательно. Как считают специалисты, рыбы ушли на большую глубину, чтобы спастись от хищных рыб. В глубинах возле дна пищи им предостаточно, рыбы выглядят активными и упитанными, пишет mir24.tv.