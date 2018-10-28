Елизавета Туктамышева выиграла Гран-при Skate Canada

28.10.2018 09:21



Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала золото в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при Skate Canada. Она смогла победить по сумме баллов короткой и произвольной программ. Россиянка Евгения Медведева, которая была седьмой после своего выступления в короткой программе, выиграла произвольную программу, что в итоге позволило ей подняться на третье место в турнире. Еще одна российская представительница Дарья Паненкова заняла десятое место, пишет Газета.ру.