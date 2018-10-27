Медведева провалила короткую программу на Гран-при Канады

27.10.2018 10:35



Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала первой, после окончания прокатов коротких программ в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при Канады, пишет РИА Новости. Вместе с тем, Евгения Медведева, которую называли фаворитом турнира, провалила свою короткую программу. Она совершила ошибку и упала во время выступления и теперь, занимает только 7 место. Еще одна российская представительница Дарья Паненкова получила последнее, 11 место по результатам короткой программы.