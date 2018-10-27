Йеллоустон не попал в список самых опасных вулканов США

27.10.2018 12:04



Геологическая служба США представила свой новый доклад, в котором обновила оценки угроз вулканов с 2005 года. Специалисты определили 18 вулканов США, которые представляют «очень высокую угрозу» из-за их активности и близости к людям, но знаменитый вулкан Йеллоустон к ним не относится, пишет The Guardian.

Государственные ученые используют два десятка факторов для расчета общей оценки угрозы для каждого из 161 действующего вулкана в стране. Оценка основана на типе вулкана, насколько он может быть взрывным, как недавно он был активным, как часто он вспыхивает, если была сейсмическая активность, сколько людей живет поблизости, если эвакуация произошла в прошлом, и если извержения нарушают воздушное движение. Затем они сортируются по пяти уровням угроз: от очень низкого до очень высокого.

Опасный список возглавляет Гавайский «Килауэа», который извергался в этом году. Остальные в пятерке самых опасных - это гора Сент-Хеленс и Гора Рейнир в Вашингтоне, вулкан Редут на Аласке и Гора Шаста в Калифорнии.

«Этот доклад может стать неожиданностью для многих, но не для вулканологов», - сказала эксперт вулканолог Конкордского университета Джанин Криппнер. «США являются одной из самых активных стран в мире, когда речь идет о вулканической деятельности», - сказала она, отметив, что с 1980 года в США было зафиксировано 120 извержений вулканов.

Полный список вулканов с очень высокой угрозой включает в себя:

1. Килауэа (Гавайи)

2. Гора Сент-Хеленс (Вашингтон).

3. Гора Рейнир (Вашингтон).

4. Вулкан Редут (Аляска)

5. Гора Шаста (Калифорния)

6. Маунт-Худ (Орегон).

7. Три сестры (Орегон).

8. Остров Акутан (Аляска)

9. Вулкан Макушина (Аляска)

10. Гора Сперр (Аляска)

11. Лассен-Пик (Калифорния)

12. Августин (Аляска)

13. Ньюберри (Орегон).

14. Бейкер (Вашингтон).

15. Глейшер-Пик (Вашингтон).

16. Мауна-Лоа (Гавайи)

17. Озеро Крейтер (Орегон).

18. Лонг-Вэлли (Калифорния)

В Йеллоустоне было много спекуляций о сверхбыстром извержении, но Майк Поль, ученый, отвечающий за обсерваторию вулкана Йеллоустон, сказал: «У нас нет никаких указаний на то, что Йеллоустон делает что-то ненормальное».