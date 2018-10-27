Йеллоустон не попал в список самых опасных вулканов США
Геологическая служба США представила свой новый доклад, в котором обновила оценки угроз вулканов с 2005 года. Специалисты определили 18 вулканов США, которые представляют «очень высокую угрозу» из-за их активности и близости к людям, но знаменитый вулкан Йеллоустон к ним не относится, пишет The Guardian.
Государственные ученые используют два десятка факторов для расчета общей оценки угрозы для каждого из 161 действующего вулкана в стране. Оценка основана на типе вулкана, насколько он может быть взрывным, как недавно он был активным, как часто он вспыхивает, если была сейсмическая активность, сколько людей живет поблизости, если эвакуация произошла в прошлом, и если извержения нарушают воздушное движение. Затем они сортируются по пяти уровням угроз: от очень низкого до очень высокого.
Опасный список возглавляет Гавайский «Килауэа», который извергался в этом году. Остальные в пятерке самых опасных - это гора Сент-Хеленс и Гора Рейнир в Вашингтоне, вулкан Редут на Аласке и Гора Шаста в Калифорнии.
«Этот доклад может стать неожиданностью для многих, но не для вулканологов», - сказала эксперт вулканолог Конкордского университета Джанин Криппнер. «США являются одной из самых активных стран в мире, когда речь идет о вулканической деятельности», - сказала она, отметив, что с 1980 года в США было зафиксировано 120 извержений вулканов.
Полный список вулканов с очень высокой угрозой включает в себя:
1. Килауэа (Гавайи)
2. Гора Сент-Хеленс (Вашингтон).
3. Гора Рейнир (Вашингтон).
4. Вулкан Редут (Аляска)
5. Гора Шаста (Калифорния)
6. Маунт-Худ (Орегон).
7. Три сестры (Орегон).
8. Остров Акутан (Аляска)
9. Вулкан Макушина (Аляска)
10. Гора Сперр (Аляска)
11. Лассен-Пик (Калифорния)
12. Августин (Аляска)
13. Ньюберри (Орегон).
14. Бейкер (Вашингтон).
15. Глейшер-Пик (Вашингтон).
16. Мауна-Лоа (Гавайи)
17. Озеро Крейтер (Орегон).
18. Лонг-Вэлли (Калифорния)
В Йеллоустоне было много спекуляций о сверхбыстром извержении, но Майк Поль, ученый, отвечающий за обсерваторию вулкана Йеллоустон, сказал: «У нас нет никаких указаний на то, что Йеллоустон делает что-то ненормальное».
Написать комментарий