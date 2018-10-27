Трамп назвал свое президентство худшим вариантом для России

27.10.2018 10:50



Американский лидер Дональд Трамп считает, что худшее, что случилось с Россией - это его президентство. По его словам, России было не выгодно, чтобы он одержал победу на выборах и стал лидером США, пишет Интерфакс. Вместе с тем, он подчеркнул, что поладить с Россией, также, как и с другими странами, это хорошо. И США будут продолжать налаживать сотрудничество с другими странами и добиваться хороших результатов.