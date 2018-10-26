Евгения Медведева названа фаворитом Гран-при Skate Canada

26.10.2018 22:55



Фигуристка Евгения Медведва, являющаяся серебряным призером Олимпийских игр в Южной Корее, названа одним из фаворитов второго этапа серии Гран-при Skate Canada, который стартует в ближайшие часы, пишет "Российский Диалог". Помимо Медведевой, в соревнованиях примут участие еще две российские спортсменки: Елизавета Туктамышева и 15-летняя Дарья Паненкова, которая, своим выступлением, откроет соревнования. Вместе с тем, олимпийская чемпионка Южной Кореи Алина Загитова не будет принимать участие в этом турнире.