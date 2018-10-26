Семена джекфрута могут стать заменителем какао-порошка

26.10.2018 23:40



Исследование, проведенное в Бразилии, показывает, что мука, полученная из жареных семян джекфрута, может заменить какао-порошок в смеси молока и кофе, используемых для приготовления капучино, пишет EurekAlert.

Согласно новому исследованию, жареные семена джекфрута могут заменить от 50% до 75% какао, которое смешивается с молоком и кофе, чтобы сделать капучино без ухудшения вкуса или аромата.

«Мука из жареных семян джекфрута, естественно, выражает мягкий шоколадный аромат», - сказала кандидат биологических наук и технологий Фернанда Папа Спада, получатель стипендии из Исследовательского фонда Сан-Паулу, которая провела исследование в колледже Луис-де-Кайроз Университета Сан-Паулу в Бразилии. Ее руководителем была Соланж Гуйдолин Канниатти-Бразака, профессор Департамента агропромышленности, продовольствия и питания того же учреждения.

Спада заявила, что поиск заменителя какао был вызван ростом международного спроса на какао. Этот рост, в свою очередь, объясняется растущим спросом на шоколад без соответствующего роста предложения, поскольку страны-производители какао не могут увеличить свою продукцию. Многие китайские и индийские потребители могут позволить себе шоколад впервые. Мировое производство какао не сохранилось, и в результате предложение товара становится все более скудным. По данным Международной организации какао, в сезоне 2017-18 годов было обработано 4,568 млн тонн какао-бобов. Это почти то же самое, что и общее мировое производство (4,645 млн тонн). Ведущим производителем в 2017-18 годах был Кот-д'Ивуар, на долю которого приходилось около 40% общего объема, за ним следуют Гана, Индонезия, Эквадор, Камерун, Нигерия и Бразилия.

Бразильское законодательство требует, чтобы молочные шоколадные напитки и другие шоколадные продукты содержали по меньшей мере 25% какао-порошка в их составе. Даже премиальные продукты обычно содержат менее 30% какао-порошка, за исключением темного и полутемного шоколада. Шоколадный порошок содержит 30% -50% какао-порошка и масла какао. Остальные ингредиенты молочных продуктов это сухое молоко, масло, сахар и ароматизаторы.

Канниатти-Бразака подчеркнула, что растущий спрос на какао и застойная поставка представляет собой серьезную проблему для пищевой промышленности, которая поэтому вкладывает значительные средства в поиск новых заменителей какао для использования в шоколадных продуктах.

«Полученные данные исследования показали, что семена джекфрута, среди других проанализированных сортов, выделяют интенсивные шоколадные ароматы», - сказал Канниатти-Бразака.

Капучино теперь доступен как мгновенный порошок, содержащий кофе с молоком и шоколадом. Качество и количество шоколада варьируются в зависимости от производителя.

«В более престижных продуктах используется шоколадный порошок, но многие используют искусственный ароматизатор», - сказал Спада.

Кофе и шоколад имеют уникальный аромат благодаря наличию летучих соединений, полученных в результате обжига и ферментации. Задача, с которой сталкивались эти исследователи, заключалась в том, чтобы определить идеальные условия для обжига и ферментации семян джекфрута для получения муки с шоколадным ароматом оптимальной интенсивности без ухудшения или даже изменения вкуса кофе капучино.