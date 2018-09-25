Ученые: какао - вкусный источник витамина D

25.09.2018 22:36



Многие люди не получают достаточного количества витамина D. Хрупкие кости и повышенный риск респираторных заболеваний могут быть результатом дефицита витамина D. Ученые из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (Германия) определили новый, прежде неизвестный источник витамина D2. Как выяснили исследователи какао и продукты, содержащие его, имеют значительное количество этого важного питательного вещества.

По словам специалистов, масло какао и темный шоколад содержат самое высокое количество витамина D2. Статья с результатами исследования представлена на страницах издания "Food Chemistry", пишет eurekalert.org.

Витамин D имеет решающее значение для человеческого организма. Он имеет 2 типа: витамин D2 и D3.

Витамин D3 синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступает в организм человека с пищей. Витамин D2 может поступать только с пищей.

«Многие люди не получают достаточное количество витамина D. Проблема возрастает в зимние месяцы, когда солнечный свет недостаточен», - заметил профессор медицины Stangl из MLU.

В своем исследовании ученые исследовали содержание витамина D в какао и продуктах, содержащих какао, так как подозревали, что они содержат прежде неизвестный источник витамина. Они обнаружили, что продукты, содержащие какао, действительно являются источником витамина D2, но его количество сильно разнится в какао продуктах. В то время как в темном шоколаде относительно высокое содержание витамина D2, в белом шоколаде его оказалось очень мало.

«Это неудивительно, так как содержание какао в белом шоколаде значительно ниже», - объяснил Stangl.

Тем не менее, ученые не советуют употреблять большое количество шоколада чтобы удовлетворить потребности организма в витамине D2.

«Это было бы крайне нездоровым из-за высокого содержания сахара и жира», - сказал Stangl.

И все-таки результаты этого исследования важны для уточнения данных в подсчете усредненных показателей по питательным веществам, потребляемым населением, отметил ученый.