Чемпионат мира по футболу в России признан лучшим в истории

26.10.2018 21:46



По итогам заседания Совет Международной федерации футбола чемпионат мира по футболу, который состоялся в России в текущем году признан лучшим в истории ФИФА. Такая информация была озвучена членом Совета ФИФА Алексеем Сорокиным в разговоре с корреспондентом ТАСС. Сорокин сообщил, что Совет особо отметил такие нововведения, как идентификация болельщиков и организация бесплатного транспорта для гостей мундиаля.