Написанная роботом картина ушла с торгов за 432 тысячи долларов

26.10.2018 18:15



«Портрет Эдмона Белами», нарисованный роботом, был продан на аукционе за 432 тыс. долларов, сообщает новостной портал «Sputnik-ossetia.ru». Торги прошли в Нью-Йорке на аукционе «Christie's», а цена продажи картины превысила прогнозы в 45 раз, так как изначально предполагалось продать картину за 7-10 тыс. долларов. Визуально картина выглядит не совсем законченной, к примеру, имеются незаполненные белые пятна, лицо Эдмонда Белами размыто, а в нижней части картины, где обычно располагается подпись художника, расположена математическая формула. Картина была написана компьютерной нейросетью, на основании анализа более чем 15 тысяч портретов, написанных с 14 по 20 века. Сам же Эдмонд Белами является полностью вымышленным персонажем.