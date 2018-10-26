В Белоруссии ответили на просьбу не говорить на русском языке

26.10.2018 21:12



В ответ на просьбу украинского министра Геннадия Зубко делать доклады не на русском, а на белорусском языке во время проведения форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле, глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич заявил, что люди в Белоруссии сами в состоянии выбрать на каком языке им говорить, так как в стране оба языка, и русский и белорусский, признаны государственными, пишет РИА Новости.