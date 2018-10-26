Эксперт оценил призыв не говорить по-русски на форуме в Белоруссии

26.10.2018 15:18



Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ, прокомментировал просьбу вице-премьера Украины Геннадия Зубко не говорить по-русски в рамках рабочей встречи в Гомеле, сообщает RT. Эксперт предположил, что данный поступок, в глазах правительства Украины, выглядит патриотичным поступком, но на самом деле является дискриминацией языков национальных меньшинств внутри страны, перенесенной на международный уровень. Также специалист добавил, что, для правительства Украины, украинский язык является единственной опорой национального патриотизма, других опор просто не существует. Именно поэтому вопрос «языка» вставляется где только имеется возможность. Так, к примеру, Белорусский патриотизм не базируется на факте того, на каком языке разговаривает человек, это не является определяющим фактором патриотизма гражданина.