В ФОМС объяснили ситуацию с заменой полисов ОМС

26.10.2018 20:37



Официальный представитель Фонда обязательного медицинского страхования разъяснил ситуацию с заменой полисов ОМС, пишет РИА Новости. Так, информация о том, что полис ОМС старого образца можно поменять только до 1 ноября является не совсем корректной. До 1 ноября держатель полиса может подать заявление на смену страховой компании, если у него возникает такое желание, если данное заявление не будет подано в срок, его можно будет написать уже в следующем году.

Что же касается ОМС старого образца, то они продолжат действовать на всей территории России. Медицинские услуги держателям таких полисов будут оказывать все медицинские учреждения в полном объеме.