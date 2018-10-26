Полис ОМС можно будет поменять только до 1 ноября

26.10.2018 05:31



В Московском городском фонде ОМС напоминают, что граждане России могут поменять свой старый полис ОМС на документ нового образца только до 1 ноября, пишет Российская газета. Те россияне, которые не успеют сделать это до окончания этого срока, смогут поменять полис только начиная с 1 января 2019 года. Тем не менее медицинское учреждение не сможет отказать пациенту в предоставлении необходимой экстренной помощи или госпитализации.