В США задержали подозреваемого в связи с рассылкой взрывных устройств

26.10.2018 19:34



В США задержали подозреваемого в отправке посылок с самодельными взрывными устройствами ряду бывших чиновников и высокопоставленных граждан, сообщает Интерфакс. Подозреваемый задержан в Южной Флориде, ему 56 лет и у него уголовное прошлое. Также у него имеются связи с Нью-Йорком, не смотря на то что он проживает на большом расстоянии от данного города. Имя подозреваемого – Сесаре Сайоке, а проживает он в городе Форт-Лодердейл. На текущий момент всего обнаружили 12 «взрывоопасных» посылок.