Белый дом пригласил Путина в Вашингтон‍

26.10.2018 18:55



Джон Болтон, являющийся Советником президента США по вопросам национальной безопасности, сообщил, что Вашингтон передал приглашение Владимиру Путину в Белый дом, сообщает Газета.ru. Болтон также сказал, что нет информации о том, согласен ли глава России приехать в США. Следующая запланированная встреча главы США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина состоится 11 ноября, на рабочих встречах, посвященных одной сотне лет, после окончания Первой мировой войны.