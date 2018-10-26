Разведка США идентифицировала противоспутниковую ракету России

26.10.2018 17:55



Новая российская ракета, предназначенная для уничтожения спутников на околоземной орбите будет принята на вооружение в 2022 году, сообщает Lenta.ru. Ракета класса «воздух-воздух» будет запускаться с истребителя МИГ-31, сообщает источник, близкий к американской военной разведке. На текущий момент были проведены тестовые полеты истребителя с макетом вышеназванной ракеты, а в 2019 году планируется провести полет уже с боевым прототипом. Разработка данных типов ракет началась еще во времена Советского Союза, а на текущий момент имеется, как минимум, у Китая и США.