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Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат

26.10.2018 15:50
Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат

Глава Министерства труда заявил, что его слова о «беспрецедентном росте» зарплат должны восприниматься позитивно, а не вызывать недоумение и возникновение дополнительных вопросов, сообщает РБК. Он также заявил, что нужно учиться позитивно воспринимать хорошие новости, а также о том, что все статистические данные были им взяты из Росстата и из данных о повышении МРОТ в России. Также он высказался, что он брал среднестатистические показатели роста, поэтому у кого-то зарплаты выросли больше, в то время, как у других зарплаты увеличились совсем незначительно.

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