Американские СМИ предполагают, что бомбу Обаме и Клинтон могла послать Россия

26.10.2018 12:20



Как и следовало ожидать, в США появилась версия о том, что Россия причастна к посылкам, которые были отправлены ряду политических и общественных деятелей. Как передает Газета.ру со ссылкой Mediaite, эту точку зрения в эфире ТК MSNBC озвучил ведущий Чак Тодд. Он открыто заявил, что за отправкой взрывных устройств в США стоит «какая-то российская операция». Журналист также заявил, что именно Россия усиленно пытается «разделить американцев».