Бомбы для Обамы и Клинтона. Что стоит за рассылкой взрывных механизмов критикам Трампа?

Спецслужбы США ищут злоумышленника, отправившего несколько посылок с взрывными устройствами, которые предназначались для оппонентов Дональда Трампа. Опасные почтовые отправления должны были дойти до бывшего президента США Барака Обамы, супругов Билла и Хиллари Клинтон, миллиардера Джорджа Сороса и других знаковых политических и общественных фигур. Правоохранители подтверждают: устройства были работоспособными. Однако чем руководствовался их отправитель, пока остается непонятным. Примечательно, что все эти события стали происходить меньше чем за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США.

Известные адресаты

Первая посылка была обнаружена в почтовом ящике неподалеку от дома миллиардера Джорджа Сороса. Позднее устройство уничтожили управляемым взрывом. На следующий день спецслужбы перехватили две посылки, которые были адресованы экс-президенту Обаме и чете Клинтонов. До них они не дошли: посылки были найдены в специальных центрах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые в том числе занимаются проверкой почтовых отправлений для первых лиц государства.

Ситуация оказалась настолько неожиданной, что позднее стала появляться информация о том, что аналогичные отправления пытались доставить и в Белый дом. Позднее, как уточняет РИА Новости, эти сообщения опровергли. А вот посылка, которую курьер передал в службу приема корреспонденции Time Warner Center, была настоящей. В результате все сотрудники были эвакуированы из здания, включая работников телеканала CNN. Позднее станет известно: небольшой конверт желтого цвета одновременно предназначался не только для CNN, но и для бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана.

Немного ошибся

Эвакуировать пришлось и офис конгрессмена и бывшего главы нацкомитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида. С одной только поправкой: ей пришла посылка, которую должен был получить бывший генпрокурор Эрик Холдер. Просто отправитель направил ее на «неправильный» адрес, плюс ко всему в качестве обратного адреса он обозначил координаты офиса Вассерман-Шульц. К слову говоря, так было сделано на всех посылках.

Спецслужбы успели перехватить еще одну странную посылку: теперь уже на пути в Конгресс. На конверте был обозначен получатель конгрессвумен-демократ Максин Уотерс. Позднее о получении подозрительного устройства сообщит губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (старший брат одного из ведущих Нью-Йоркского бюро CNN Криса Куомо). Но полиция потом заявит, что нет никакой связи между его «подозрительной посылкой» и взрывными устройствами, которые были отправлены остальным.

О каком устройстве речь

Фотоснимки устройства, которые обнародовал телеканал CNN, говорят о следующем: оно представляет собой небольшую трубку, длина которой составляет примерно 15 см и диаметр около 3 см. Торцы трубки залеплены клейкой лентой. Сбоку на изоленту прикреплен маленький черный блок, от которого в две стороны расходятся провода, исчезающие в торцах трубки. На другой стороне трубки можно рассмотреть черный флаг с белым кругом, а также надпись на арабском. Все это очень похоже на символ «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

Позднее сотрудники заявят, что устройства из всех посылок были собраны по одной схеме. Да, они были примитивны, но очень даже боеспособны. Минимум одно из устройств было заполнено поражающими элементами. Плюс к этому, как сообщается, в посылке для CNN был найден неизвестный белый порошок.

Что общего между адресатами

Всех адресатов объединяет одно: они являются демократами, их сторонниками или критиками сегодняшней президентской администрации и лично Дональда Трампа. В частности, как напоминает РИА Новости, тот же Сорос проспонсировал предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на сумму шесть миллионов долларов. Что касается Обамы и Клинтон, то ни для кого не секрет, что они постоянно подвергают критике Трампа, который обвиняет представителей «прошлой администрации» в несостоятельности.

Если говорить об экс-директоре ЦРУ Джоне Бреннане, то он также неоднократно критиковал Дональда Трампа, который однажды и вовсе закрыл ему доступ к секретным материалам. Конгрессвумен Вассерман-Шульц хотела внести поправки в законодательство, лишающие зятя Трампа Джареда Кушнера доступа к тем же секретным материалам. Недружелюбные отношения у президента страны и с телеканалом CNN, который периодически ставит в эфир критикующие Трампа сюжеты.

Трамп призывает объединиться

Естественно, сам Дональд Трамп не мог не отреагировать на подобные новости и «совпадения». Президент США, его жена Меланья, а также вице-президент Майк Пенс категорически осудили случившееся.

«В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что Белый дом, который крайне «расстроен и рассержен», все-таки «докопается до истины».

Пенс, комментируя произошедшее, написал в своем Твиттере: