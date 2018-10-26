Около побережья Греции произошло землетрясение

26.10.2018 09:22



В акватории Ионического моря около западных берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8, передает РИА Новости со ссылкой на местных сейсмологов. Затем произошло небольшое цунами. Сообщается, что эпицентр подземных толчков был в 42 км юго-западнее острова Закинф. Очаг явления зафиксировали на глубине 10 км.

Однако на этом природные явления не прекратились: спустя несколько минут, здесь же произошел сильный афтершок, магнитуда которого составила 5,6.