Наводнение в Кубани унесло жизни шести человек

26.10.2018 13:48



В результате мощнейшего циклона, который обрушился на Кубань, погибло шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на информацию от собеседника из экстренных служб региона. Еще 13 человек было госпитализировано. В общей сложности за помощью к медикам обратилось пятьдесят пострадавших.

Кроме этого, как сообщают местные СМИ, в Туапсе один человек пропал без вести. Речь идет о пенсионерке, которая уже долгое время не выходят на связь с родственниками.