Дональд Трамп может закрыть южную границу США

26.10.2018 07:00



Американский лидер Дональд Трамп может закрыть границу США с Мексикой, для чего будет подписан специальный президентский указ. Об этом сообщает газета The Washington Post, которая ссылается на собственные источники в Администрации Трампа. Это решение продиктовано желанием не допустить на территорию Штатов мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются к южной границе США через Мексику, желая найти убежище в США. Также сообщается, что президент Трамп собирается усилить охрану границы, послав в регион около 1000 военнослужащих.