Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов

18.10.2018 17:42



Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу между США и Мексикой, в том случае если поток мигрантов из Центральной Америки не уменьшится, сообщают РИА новости. Президент США обвинил глав стран, откуда бегут беженцы в том, что они не предпринимают никаких действий по решению данного вопроса, а также вопроса проникновения на территорию США многочисленных незаконных мигрантов, в том числе огромного количества преступников. Также Трамп сообщил, что прекратит всяческое оказание помощи данным странам, так как их правительство совсем не может контролировать своё население.