ЦБ выпустил новые памятные монеты

26.10.2018 06:08



Центральный банк России продемонстрировал новые памятные монеты из драгоценных металлов, пишет Банки.ру. Их всего шесть. Серебряная монета номиналом 3 рубля «Магия театра» вышла тиражом в 2 тыс. экземпляров. Тираж монеты из серебра номиналом 3 рубля серии «На страже Отечества» составляет 3 тыс. штук. Серебряных монет номиналом 100 рублей «100-летие Всероссийского Церковного Собора 1917—1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви» всего 50 штук. Монеты серии «200-летие со дня рождения И. С. Тургенева» выпускаются трех видов: серебряные монеты номиналом 3 рубля вышли тиражом 3 тыс. штук, тираж серебряных монет номиналом 25 рублей составляет 1 тыс. штук, а золотых монет номиналом 50 рублей изготовлено 1,5 тыс. штук.