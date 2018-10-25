Альфа-банк больше не будет выдавать кредиты в магазинах

25.10.2018 22:56



По информации, полученной РБК, Альфа-банк больше не планирует продолжать выдавать кредиты в торговых точках. Банк систематически сокращал работу по выдаче кредитов в магазинах, заменяя данный сегмент выпуском дебетовых и кредитных карт, увеличивая выдачу кредитов наличными и сосредоточившись на ипотечном кредитовании. Тем не менее до конца текущего года Альфа-банк продолжит работу с партнерскими торговыми сетями.