Бравшую интервью у Путина ведущую уволили за расистские замечания

26.10.2018 05:48



Популярная американская телеведущая Мегин Келли была уволена с канала NBC за то, что позволила себе высказаться в поддержку театрального грима "блэкфейса", который является карикатурным изображение лица чернокожего человека, пишет РИА Новости. Руководство телеканала сочло подобное высказывание Келли расистским. Сообщается, что ей, возможно, будет выплачена сумма отступных в размере $69 млн.

Мегин Келли известна тем, что вызывала острую неприязнь у американского лидера Дональда Трампа, который даже отказался от дебатов, во время своей предвыборной кампании, из-за того, что их должна была вести Келли. Также, журналист брала интервью в российского президента Владимира Путина.