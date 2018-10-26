Кокорину и Мамаеву в СИЗО выдали мяч

26.10.2018 00:00



Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе "Бутырка" по делу о хулиганстве, занимаются в небольшом спортивном зале, но зато им выдали мяч. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, пишет агентство РИА Новости.

По словам Мельникова у спортсменов в настоящее время появилась возможность заниматься в спортзале, которым они вовсю пользуются. Само помещение спортзала небольшое, почти 25 кв. м., и там очень сыро.

"Футболистам выдали мяч. Полноценно тренироваться с ним они не могут, но чеканят и выполняют другие упражнения", - сообщил правозащитник.

Он также заметил, что правозащитники обратились к руководству следственного изолятора с просьбой принять меры для устранения сырости в спортивном зале. Сотрудники СИЗО пообещали исправить данную ситуацию.

Мельников сообщил о том, что спортсмены тренируются в спортзале по отдельности и что в целом жалоб на руководство учреждения и условия содержания не имеют.