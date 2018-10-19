Кокорин расплакался в зале суда

19.10.2018 15:57



Футболист петербургского «Зенита» обратился к суду с прошением изменить избранную меру пресечения, сообщает Газета.ру. Футболист заявил, что осознал свою вину, раскаялся и принёс потерпевшим свои личные извинения. Также он сообщил что он не намерен скрываться от следствия, так как он добровольно явился к следователю для дачи показаний, а также у него расписаны подготовительные тренировки, на которых он обязан быть. Своё обращение он закончил просьбой отпустить его к семье и родителям, после чего расплакался.