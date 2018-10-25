Владимир Путин и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

25.10.2018 22:36



Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры, которые состоялись по инициативе Саудовской Аравии, пишет Коммерсант. Лидеры обсудили проблемы Ближневосточного региона, акцентировав внимание на сирийском конфликте. Также в ходе переговоров была обсуждена ситуация с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

Во время телефонного разговора король Саудовской Аравии еще раз подтвердил приглашение главе России Владимиру Путину посетить королевство. Известно, что в настоящее время по дипломатическим каналам проходит подготовка к данной встречи.