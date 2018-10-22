Готовится визит Путина в Саудовскую Аравию

22.10.2018 13:26



Определенной даты, когда российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Тем не менее, по его словам, подготовка к данному визиту идет.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, который состоится в конце следующего месяца.