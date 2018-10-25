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Google оштрафуют за выдачу ссылок на запрещенные сайты

25.10.2018 22:19
Google оштрафуют за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Как сообщил официальный представитель Роскомнадзора, Google будет оштрафован на сумму в размере от 500 до 700 тыс. рублей за то, что поисковик все еще продолжает выдавать ссылки на запрещенные ведомством сайты. Также, Google до сих пор не выполнил предписание о подключении к российской федеральной государственной информационной системе, в которой содержится полный список всех запрещенных Роскомнадзором сайтов.

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