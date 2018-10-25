Главного редактора "Медузы" временно отстранили от должности

25.10.2018 21:44



Генеральный директор и учредитель "Медузы" Галина Тимченко сообщила, что главный редактор издания Иван Колпаков временно отстранен от должности, пишет газета Ведомости. Это произошло по просьбе самого Колпакова, которого обвиняют в неподобающем поведении. По словам Тимченко, Совет директоров "Медузы" рассмотрит данную ситуацию, а пока, исполнять обязанности главреда будет она. Что же касается Ивана Колпакова, то он сообщил, что до решения Совета директоров, он не собирается давать какие-либо комментарии по данной ситуации.