Министр считает, что человек может прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц

12.10.2018 05:41



Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человек может легко прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Об этом политик заявила во время заседания областной думы, на котором депутаты предложили повысить прожиточный минимум для неработающих пенсионеров минимум на 500 рублей, в то время как Соколова предложила ограничиться суммой в 288 рублей, сообщает "Общественное мнение".

Депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко настолько был поражен подобным заявлением, что предложил Соколовой устроить "потребительскую дуэль" и попробовать прожить на данную сумму. Она приняла его вызов, заявив, что легко проживет на "макарошках" и фруктах. Оба политика собираются провести эксперимент и на себе проверить возможность прожить на сумму в 3,5 тыс. рублей в месяц.