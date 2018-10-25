Над Мексиканским заливом был замечен никуда не спешащий НЛО
На прошлой неделе в небе над Мексиканским заливом был замечен неопознанный летающий объект. Форма объекта точно не определена и трактуется двояко: сигарообразная либо форма диска. Одному из очевидцев удалось заснять НЛО на видео.
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал появление загадочного объекта. По его словам, этот медленно движущийся неопознанный летающий объект появился из океана и нижняя часть НЛО выглядела полузакрытой, позволив обнаружить себя зрителям на несколько секунд.
«Не думаю, что экипаж НЛО знал о том, что их можно увидеть. Полагаю, что пришельцы, присутствующие на этом корабле думали, что их система защиты от визуального наблюдения со стороны функционирует нормально. Однако если они только что поднялись из океана, то вода на корпусе корабля вызвала нарушение работы системы маскировки на время, пока капли воды полностью не испарились», - сообщил уфолог.
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