Над Мексиканским заливом был замечен никуда не спешащий НЛО

25.10.2018 17:51



На прошлой неделе в небе над Мексиканским заливом был замечен неопознанный летающий объект. Форма объекта точно не определена и трактуется двояко: сигарообразная либо форма диска. Одному из очевидцев удалось заснять НЛО на видео.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал появление загадочного объекта. По его словам, этот медленно движущийся неопознанный летающий объект появился из океана и нижняя часть НЛО выглядела полузакрытой, позволив обнаружить себя зрителям на несколько секунд.