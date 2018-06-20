НЛО огромных размеров приземлился в Останкино в 1995 году

20.06.2018 22:06



Неопознанный летающий объект огромных размеров приземлился в Останкино в 1995 году. По данным экспертов, информация о появлении объекта в Подмосковье долгое время была засекречена, однако в настоящее время в Сети имеются подтверждения данному инциденту в виде фотографий очевидцев. Первые фото НЛО транслировались по телевидению практически сразу же после его появления, однако тогда не указывалось место данного происшествия, пишет actualnews.org. Российские военнослужащие попытались отследить траекторию полета таинственного объекта, но тот быстро скрылся в небе. Исследователи из России и Европы пришли к мнению, что НЛО приземлился из-за наведенной на него артиллерии.

По словам уфологов, военные могли знать о необычном объекте, и потому держали вооружение наготове. Когда корабль начал посылать энергетические импульсы, это вывело из строя ракетные установки. Произошедшее прокомментировал и известный специалист Карло Клементе. По его мнению, корабль пришельцев был целиком покрыт полем, диаметр которого мог достигать 20 м. Современные специалисты убеждены в том, что таинственный объект - первый экспериментальный беспилотник, а военнослужащие следили за его перемещением для быстрой ликвидации. Уфологи же сравнили данный объект с НЛО, фото которого появилось в 2012 г.