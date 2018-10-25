В ресторан Де Ниро прислали бомбу

25.10.2018 16:44



В Нью-Йоркский ресторан Tribeca Grill, принадлежащий актёру Роберту Де Ниро, прислали посылку с самодельным взрывным устройством, сообщают «Вести». Напоминаем, что аналогичные «бандероли» получили семейная чета Клинтонов, Барак Обама и Джордж Сорос. Неизвестно занимается ли рассылкой «взрывных» отправлений один человек или группа лиц, а также неизвестна цель данный поступков. По неофициальным предположениям, данные почтовые отправления рассылаются в адрес ключевых представителей и членов Демократической партии США и непосредственно людям, являющимися прямыми противниками действующего президента Америки – Дональда Трампа.