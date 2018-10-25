Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия

25.10.2018 16:23



Росгвардии поступило требование от президента России Владимира Путина об усилении контроля за оборотом огнестрельного и холодного оружия, сообщают «Ведомости». Поводом для данного требования послужил факт нападения на колледж в Керчи, в ходе которого в качестве оружия нападавший использовал, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, охотничье ружье. На текущий момент на Росгвардию возложены функциональные обязанности по разработке и реализации нормативно-правовой базы, а также нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия.