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Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes

25.10.2018 15:19
Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes

Юрий Лужков, бывший мэр Москвы, дал комментарии по поводу статьи журнала Forbes, в которой рассказывается про богатейших россиянок и приводится их рейтинг, сообщает RT. Елена Батурина, являющаяся супругой Юрия Лужкова, возглавляет список самых состоятельных россиянок, по версии журнала Forbes. Экс-мэр Москвы заявил, что его жену не интересуют подобные рейтинги, кроме того, вышеназванное издательство располагает не достоверными данными, иначе, по его словам, рейтинг был бы совершенно другим.

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