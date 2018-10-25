Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes

25.10.2018 15:19



Юрий Лужков, бывший мэр Москвы, дал комментарии по поводу статьи журнала Forbes, в которой рассказывается про богатейших россиянок и приводится их рейтинг, сообщает RT. Елена Батурина, являющаяся супругой Юрия Лужкова, возглавляет список самых состоятельных россиянок, по версии журнала Forbes. Экс-мэр Москвы заявил, что его жену не интересуют подобные рейтинги, кроме того, вышеназванное издательство располагает не достоверными данными, иначе, по его словам, рейтинг был бы совершенно другим.