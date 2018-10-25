Forbes назвал самых богатых женщин России

25.10.2018 12:11



Forbes представил очередной рейтинг. В этот раз речь идет о богатейших россиянках. На первой позиции, как и год назад, оказалась Елена Батурина, президент девелоперской компании «Интеко», жена экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова. Эксперты издания оценили ее состояние в $1,2 млрд. В этом году ее состояние выросло на $200 млн.



Вторую строчку рейтинга занимает гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($600 млн). В пятерку богатейших россиянок также вошли Елена Рыболовлева, экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева ($600 млн), председатель совета директоров группы компаний S7 Наталья Филева ($600 млн) и член совета директоров компании продуктов питания «Прогресс Капитал», бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева ($500 млн).