Сенцов получил правозащитную премию имени Сахарова

25.10.2018 14:23



Олег Сенцов, осужденный за участие в планировании терактов, получил правозащитную премию имени Андрея Сахарова от Европарламента, сообщают РИА новости. Награда будет передана лауреату в Страсбурге, 12 декабря. В текущий момент Сенцов приговорен на срок в 20 лет, с отбыванием в колонии общего режима, за участие в подготовке терактов в Крыму. Его задержание проводили сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации.