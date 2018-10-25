Депутат ГД предлагает заблокировать сайты знакомств

25.10.2018 14:10



Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выразила свой протест против сайтов и мобильных приложений для знакомств, о чем она сообщила в беседе с Агентством городских новостей «Москва». Она напомнила о том, что раньше люди знакомились на улице или, например, на танцах и в транспорте. Потом дружили, знакомились с родителями и женились.

«А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?», — задалась вопросом Плетнева.

По словам депутата, знакомство в интернете и встреча с малознакомым человеком может привести к непредсказуемым событиям, например, это может быть психически больной или аферист.