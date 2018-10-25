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Румынские венгры жалуются в ООН на Украину

25.10.2018 13:27
Румынские венгры жалуются в ООН на Украину

В ООН поступило заявление, авторами которого выступили румынские политические партии и организации венгров. Как передает РИА Новости со ссылкой на Мукачево.net, в документе сообщается о том, что на Украине притесняются права закарпатских меньшинств. Кроме этого, в заявлении говорится о преследовании венгров. И это с учетом существующей статьи 2 Декларации ООН «о ликвидации дискриминации».

«Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ»,— заявляют венгры.

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